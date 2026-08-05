La Policía Nacional desmantela un "narcobúnker" en La Soledat, en Palma, donde vendían droga las 24 horas

La Policía Nacional desmanteló el pasado martes un activo punto de venta de droga en la barriada palmesana de La Soledad, que los narcos habían convertido en un auténtico búnker, con una puerta blindada con seis pestillos de hierro, cámaras de seguridad en el exterior y un gran desagüe instalado adrede para deshacerse rápidamente de las sustancias estupefacientes. A pesar de todo, los agentes lograron intervenir 60 gramos de cocaína en roca, 5.000 euros y diversos útiles para manipular la droga.

Según informa la Policía Nacional, los agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaban tiempo vigilando el lugar, una planta baja de la barriada de La Soledad donde los narcos habían instalado un activo punto de venta de droga. Los sospechosos hacían turnos para atender a los consumidores, y funcionaba las 24 horas del día.

Los investigadores habían constatado que la casa había sido reforzada hasta convertirla en un búnker, por lo que solicitaron la intervención de agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), expertos en forzar estos accesos con herramientas pesadas. El pasado martes, los agentes de Estupefacientes, con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del GOIT, irrumpieron en la barriada e iniciaron los trabajos para echar la puerta abajo.

Según informa la Policía, se trataba de una puerta blindada que contaba con seis cerrojos de hierro. Los narcos tenían además cámaras instaladas en el exterior para detectar la llegada de los agentes, y un desagüe instalado especialmente para deshacerse de la droga.

Agentes de la Policía Nacional, durante la operación en La Soledad. / CNP

Los agentes del GOIT lograron franquear la puerta y los investigadores entraron rápidamente. Llegaron a ver cómo uno de los sospechosos arrojaba por el desagüe un paquete de gran tamaño, que no pudo ser recuperado. Sin embargo, en una de las habitaciones todavía encontraron una bolsa con 60 gramos de cocaína en roca. También había 5.000 euros en efectivo, varias básculas y útiles para manipular los estupefacientes.

La Policía ha constatado que el "narcobúnker" era un punto de venta de droga muy activo, y que los encargados realizaban turnos para atender a los compradores las 24 horas del día.

La instalación eléctrica que utilizaba era ilegal, mediante un empalme al tendido de la calle, y presentaba un alto riesgo de incendio por sobrecarga.

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En la intervención fue arrestado un hombre, la única persona que se encontraba en ese momento a cargo del punto de venta.