La Policía Local interviene varias botellas de "gas de la risa" en la Playa de Palma
Varios vendedores ambulantes que facilitaban el óxido nitroso en globos han sido investigados por delitos contra la salud pública
Agentes de la Policía Local de Palma de servicio en s'Arenal han sorprendido en los últimos días a varios vendedores ambulantes que se dedicaban a distribuir óxido nitroso, el conocido como "gas de la risa", en globos para ser inhalado. Los vendedores han quedado investigados por delitos contra la salud pública. La Policía recuerda que el consumo de este gas sin control y fuera del ámbito médico conlleva serios riesgos para el usuario.
Los agentes adscritos al Setur 26, el operativo especial de la Policía Local de Palma para reforzar la vigilancia en las zonas turísticas en temporada alta, detectaron en los últimos días a varios vendedores ambulantes que distribuían óxido nitroso entre jóvenes en s'Arenal. En una de las intervenciones más recientes, los agentes sorprendieron a dos personas en la calle Cartago con varias botellas de este gas. La Policía se incautó de los recipientes y los globos en los que se repartía el gas. Los vendedores quedaron investigados por un delito contra la salud pública.
El óxido nitroso se utiliza en el ámbito sanitario como anestésico, y la Policía recuerda que su consumo sin un control médico representa un serio riesgo para la salud, ya que puede causar desorientación, asfixia y quemaduras en las vías respiratorias.
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