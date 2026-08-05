Un ladrón roba una cartera en un coche en Esporles y se gasta 2.150 euros con las tarjetas bancarias

Un ladrón de 63 años sustrajo una cartera en el interior de un coche estacionado en la calle en Esporles. El delincuente se hizo con 350 euros en efectivo y, posteriormente, utilizó las tarjetas bancarias que contenía para efectuar un gasto por valor de 2.150 euros. Agentes de la Guardia Civil le han detenido por presuntos delitos de robo en el interior de vehículo y estafa.

Los hechos se cometieron el pasado mes de junio en la localidad de Esporles. El perjudicado denunció a la Guardia Civil que le habían fracturado una ventanilla del coche y le habían robado su cartera con 350 euros y varias tarjetas bancarias. Días después amplió la denuncia al constatar que habían utilizado sus medios de pago y le habían sustraído de su cuenta bancara 2.150 euros.

A raíz de esta denuncia, investigadores de la Guardia Civil del puesto de Esporles se encargaron del caso. Las pesquisas condujeron a determinar la identidad del presunto ladrón, tras analizar la trazabilidad de los movimientos que había realizado con la tarjeta bancaria sustraída.

Investigación abierta

Una vez que acreditaron su participación en estos hechos delictivos, los agentes del instituto armado establecieron un operativo para la localización del sospechoso, que condujo a su detención. A continuación fue puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.