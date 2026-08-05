Investigan a un hombre en Ibiza por dejar sin agua ni comida a cinco podencos, uno de ellos muerto

La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de maltrato animal en una finca rústica de Sant Josep, donde varios perros de raza podenco ibicenco se encontraban en una situación crítica de abandono.

La actuación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano, que alertó de la posible situación de abandono de los animales. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron el pasado 22 de julio hasta la finca y observaron desde el exterior a cinco perros de esta raza, según informa el Cuerpo Armado en un comunicado.

Uno de los animales se encontraba totalmente inmóvil, tumbado de lado en el suelo y aparentemente sin vida. Al no localizar en ese momento a ninguna persona responsable, los agentes iniciaron las gestiones para identificar al dueño de la parcela.

Finca en la que se han hallado los animales. / Guardia Civil

Desnutrición y deshidratación grave

Posteriormente, una vez localizada la persona encargada del cuidado directo de los perros, los agentes pudieron acceder al interior de la finca. Durante la inspección, comprobaron que los animales presentaban una delgadez extrema, signos evidentes de desnutrición, deshidratación grave y una pérdida alarmante de masa muscular.

Según la Guardia Civil, el recinto carecía por completo de agua limpia y alimento. Los comederos y bebederos estaban vacíos, secos y llenos de suciedad incrustada, lo que evidenciaba que los perros llevaban días sin recibir ningún tipo de sustento.

El lugar se encontraba además en condiciones higiénicas deplorables, con acumulación de plásticos, suciedad y excrementos secos.

Otro e los canes desnutridos. / G.C.

Ante esta situación, los agentes del Seprona procedieron a retirar a los perros supervivientes, que fueron entregados al personal técnico del Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD) para su atención médica urgente y custodia provisional.

La Guardia Civil investiga al hombre por un presunto delito de maltrato animal por omisión grave de los deberes de cuidado, al considerar que el responsable dejó de alimentar e hidratar a los animales, lo que habría provocado la muerte de uno de ellos y puesto en peligro inmediato la vida de los otros cuatro.