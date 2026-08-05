Alarma en sa Pobla por un incendio en un solar cerca de unas casas

Los Bombers de Mallorca han sofocado esta tarde un incendio declarado en un solar urbano de sa Pobla, y que ha ocasionado la alarma por la cercanía a varias viviendas.

Según informan desde los Bombers, el fuego se ha declarado sobre las tres menos cuarto de la tarde en un solar urbano, muy cerca de las casas. Al lugar han acudido dotaciones del parque de bomberos de Alcúdia, que han logrado controlar el fuego sobre las tres y lo han dado por extinguido a las cinco menos diez.

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Las llamas se han extendido muy rápidamente por la vegetación muy seca. Finalmente ha resultado afectada una superficie de una hectárea.