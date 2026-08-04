La Policía Local auxilia a una anciana desorientada que no sabía volver a su casa en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma auxiliaron el pasado viernes a una mujer de 77 años que estaba desorientada en la Plaza de España y no sabía regresar a su domicilio. Los agentes fueron requeridos después de que el conductor de un autobús de la EMT alertara de que la anciana había completado tres vueltas sin reconocer su parada. Las gestiones policiales permitieron localizar a sus familiares, residentes en Cas Capiscol, que la estaban buscando.

Los hechos, informa la Policía Local, ocurrieron sobre las nueve de la noche, cuando una patrulla del Grup d'Actuació Preventiva (GAP), que estaba realizando tareas de vigilancia en la Plaza de España, fueron requeridos por una mujer, que les explicó que en un autobús detenido en una parada había una mujer de avanzada edad que se había perdido. Cuando se acercaron al vehículo, el conductor les comentó que la anciana había dado tres vueltas completas al recorrido de su línea sin reconocer dónde debía bajar.

Los policías hablaron con la anciana y comprobaron que sufría algún tipo de trastorno que afectaba a su memoria, ya que no les pudo facilitar los datos más básicos sobre su dirección o familia. Tuvieron que recurrir a los datos del padrón para identificarla de forma plena y averiguar su lugar de residencia.

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Mientras tanto, en la base del 092 descubrieron que los familiares de la mujer estaban buscándola. La patrulla del GAP se puso en contacto con ellos y trasladó a la anciana directamente a su casa, en la barriada de Cas Capiscol, donde la estaban esperando.