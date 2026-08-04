Un joven muere al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
Un joven ha fallecido a primera hora de la mañana de este martes al ser arrollado por un taxi en las inmediaciones del aeropuerto de Menorca mientras se encontraba tumbado en la calzada.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 5.30 horas de la mañana, cuando un taxi que se dirigía a la terminal de llegadas del aeródromo ha arrollado un cuerpo que yacía en la calzada al no percatarse de su presencia.
La Policía Nacional ha informado que todavía se desconoce la identidad del fallecido, ya que no llevaba ninguna documentación encima. En este punto, han destacado que a lo largo de la mañana se le realizará la autopsia y que, por otra parte, se está investigando para lograr identificar al joven.
En concreto, se han abierto dos líneas de investigación, una de la Policía Local y relacionada con el propio accidente de tráfico como la toma de declaración o las mediciones, y otra de la Policía Nacional, que investiga si pudo existir algún tipo de delito independientemente del accidente.
El tráfico en la zona se ha visto afectado durante alrededor de dos horas, teniendo en cuenta que el levantamiento del cadáver ha tenido lugar alrededor de las 7.30 horas.
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