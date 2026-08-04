Detenidos en Palma tres empresarios por explotar a trabajadores en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres empresarios que presuntamente explotaban laboralmente a migrantes en situación irregular, a los que imponían peores condiciones de horario y sueldo que a los que tenían la documentación en regla. Las investigaciones partieron de la denuncia de uno de estos trabajadores, que declaró que había sido coaccionado para que volviera a incorporarse a su puesto pese a que estaba de baja tras sufrir un accidente, y que le sometieron a vigilancia y le colocaron una baliza GPS en su coche para tenerlo controlado.

Según informa la Policía, agentes del Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) iniciaron el pasado mes de junio una investigación tras recibir la denuncia de un trabajador, que declaró que había sido amenazado y coaccionado por los propietarios de la empresa para que se reincorporara a su puesto pese a que estaba de baja tras sufrir un accidente laboral. Según explicó, cuando se negó a volver, le sometieron a vigilancias. Este hombre sorprendió a un individuo, al que reconoció como un amigo de uno de los empresarios, cuando le seguía y le grababa con su teléfono móvil. También descubrió que le habían colocado un dispositivo GPS de seguimiento en su coche para tenerlo controlado.

Durante la investigación la Policía Nacional tomó declaración a varios testigos que confirmaron la versión del denunciante. En la empresa había tanto trabajadores legales como otros en situación irregular, aunque las condiciones eran diferentes. Los que no tenían los documentos en regla no tenían derecho a vacaciones ni finiquito, y se veían obligados a realizar tareas más complejas sin ningún tipo de formación ni medidas de seguridad. También tenían que levantar grandes pesos de forma manual.

Los agentes averiguaron también que los trabajadores eran obligados a manejar vehículos pese a que no tenían el permiso de conducir homologado en España. Y que se deshacían de los residuos que generaban en su trabajo en contenedores de basura, sin ningún control sobre los residuos químicos que originaban.

Los empleados refirieron también que sufrían vejaciones, con frases como: "Si tú no quieres hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros".

Una vez reunidas estas evidencias, los agentes de la UCRIF realizaron tres controles junto a inspectores de la Seguridad Social en los lugares de trabajo, en los que fueron identificadas siete personas, de las que tres se encontraban en situación irregular en España.

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La intervención se ha saldado con la detención de los tres empresarios, acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En total han sido identificados cinco trabajadores en situación irregular, la mayoría de origen sudamericano. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.