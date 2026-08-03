Un hombre raja la cara con un vaso a otro porque le vio hablando con su novia en un bar de Palma
La víctima sufrió graves lesiones en la mandíbula y un ojo y tuvo que ser trasladado a un hospital
Un individuo fue detenido en la madrugada del pasado viernes por la Policía Nacional en Palma después de que presuntamente causara graves heridas en la cara a un hombre, al que golpeó con un vaso porque le vio "ligando con su novia". La víctima sufrió lesiones en la mandíbula y un ojo y tuvo que ser trasladado a un hospital.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del viernes, en un bar del Paseo Marítimo de Palma. La Policía acudió al lugar tras ser alertada de que se había producido una grave agresión, y el personal de seguridad tenía retenido a un joven.
Este hombre explicó a los agentes que había atacado a la víctima porque le había visto "ligando con su novia" y, cuando se lo recriminó le había empujado. El hombre entonces presuntamente le golpeó en la cara con un vaso, lo que le provocó heridas de gravedad en un ojo y la mandíbula. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital. Además una camarera sufrió heridas al ser alcanzada por los cristales que se desprendieron tras el golpe.
El presunto agresor quedó detenido por un delito de lesiones graves.
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