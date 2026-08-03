Hiere gravemente a un hombre que le recriminó que molestara a una chica en un bar de Costitx

Un individuo ha sido detenido por la Guardia Civil en Costitx después de que presuntamente hiriera de gravedad a un hombre, al que le golpeó por la espalda en la cabeza con un objeto contundente, después de que le hubiera recriminado que molestara a una chica.

El incidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del sábado en un bar de Costitx. La víctima es un hombre de 46 años, que se encaró con un individuo que estaba realizando comentarios sexuales y gestos obscenos a una chica que estaba sentada en una mesa.

Poco después el hombre fue al lavabo del bar sin percatarse de que el individuo iba detrás suyo. Le atacó por la espalda, golpeándole en la cabeza con un objeto contundente, lo que le hizo caer al suelo inconsciente. Tras la agresión fue trasladado al hospital con un fuerte traumatismo craneal y múltiples heridas en el rostro.

Dotaciones de la Guardia Civil acudieron al lugar y, tras recabar información de los servicios sanitarios y diferentes testigos, se desplegaron por los alrededores y localizaron el domicilio del sospechoso. El presunto agresor se había escondido allí, pero fue detenido poco después y puesto hoy a disposición judicial.

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La víctima recibió el alta hospitalaria y se encuentra fuera de peligro.