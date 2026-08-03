Encapuchados armados asaltan el piso de unos narcos para robarles la droga en Palma

Violento robo de droga en Palma. Unos individuos encapuchados y que portaban armas de fuego asaltaron en la noche del viernes el piso de una pareja de narcos, junto a la calle Blanquerna de Palma, para robarles las sustancias estupefacientes que guardaban. Cuando la Policía llegó al domicilio encontró al hombre herido, ya que le habían golpeado en la cabeza con las culatas de sus armas. En el interior de la vivienda todavía encontraron un gran alijo, más de seis kilos de distintas drogas como cocaína o metaanfetamina, por lo que las víctimas del atraco quedaron detenidas, mientras los investigadores siguen buscando a los asaltantes.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la noche del pasado viernes en un domicilio de cerca de la calle Blanquerna de Palma, en el que reside una pareja de ciudadanos colombianos que presuntamente se dedican a la venta de droga, y donde guardaban una importante cantidad de sustancias estupefacientes. Según explicaría posteriormente el hombre, había sido atacado en el ascensor por varios individuos encapuchados y que llevaban armas de fuego, que le golpearon en la cabeza con las culatas.

Estos individuos le quitaron las llaves y entraron en su piso con la intención de robar la droga que tenían.

Varios vecinos que oyeron los ruidos alertaron a la Policía, por lo que los asaltantes se dieron a la fuga en una furgoneta que les esperaba en la calle.

Cuando llegaron las primeras dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional se encontraron al hombre con varias lesiones en la cabeza. En el domicilio vieron manchas de sangre, drogas y armas. Uno de los moradores les entregó una maleta que contenía distintas sustancias estupefacientes. Las víctimas fueron atendidas por la dotación de una ambulancia y trasladadas a un hospital en calidad de detenidos por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Mientras, los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación, realizó un registro en el domicilio y encontró más droga escondida en uno de los dormitorios. Finalmente la cantidad de estupefacientes intervenida era de más de seis kilos, entre los que había medio kilo de cocaína, otro medio kilo de heroína, unos tres kilos de metaanfetamina, así como MDMA y tusi. En la casa había también un fusil de aire comprimido, dinero en efectivo, cuatro teléfonos móviles y otros efectos.

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Los investigadores siguen realizando pesquisas para localizar a los autores del robo de droga, lo que en argot policial se denomina un "vuelco". Por ahora no se ha podido precisar si los asaltantes llegaron a llevarse parte de la droga o huyeron sin conseguir el botín. En cualquier caso, parece claro que sabían que los moradores escondían en el piso una importante cantidad de sustancias estupefacientes.