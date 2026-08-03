Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MALLORQUINES ECLIPSEDEMOLICIONES CADA TRES DIASCIERRE APARCAMIENTOS SON HUGOALGAIDA ESCENARIO ECLIPSEENTREVISTA MÉDICO SON ESPASES
instagramlinkedin

Detenido en Sóller por hacer fotos de una socorrista de la piscina municipal

Agentes de la Policía Local revisaron su teléfono y descubrieron las imágenes, en las que enfocaba a partes íntimas de la joven

La piscina municipal de Sóller, donde ocurrió el incidente.

La piscina municipal de Sóller, donde ocurrió el incidente. / Joan Mora

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil de Sóller arrestó la semana pasada a un individuo que se dedicaba a hacer fotos de una de las socorristas de las piscinas municipales, enfocando especialmente sus zonas íntimas. La joven se percató de la insistencia con que el hombre le tomaba fotografías a lo largo de diferentes días, por lo que pidió ayuda a la Policía Local. Los agentes le pidieron permiso para revisar su teléfono y descubrieron las imágenes, centradas en las partes sexuales.

Según informan fuentes de la Policía Local de Sóller, una de las socorristas de la piscina municipal avisó al 112 pidiendo presencia policial, porque se había dado cuenta de que un individuo llevaba varios días haciéndole fotos sin su permiso. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar y los agentes se entrevistaron con el hombre, que accedió voluntariamente a que revisaran la galería de fotos de su teléfono. Allí encontraron numerosas fotografías de la chica, tomadas en días diferentes, con imágenes centradas en sus zonas íntimas.

Noticias relacionadas

El hombre fue finalmente detenido por la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias. Mientras, la Policía Local acompañó a la víctima para que formalizara la denuncia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
  • Piscina municipal
  • Policía Local
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
  2. Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
  3. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  4. Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
  5. Condenan a un joven por violar a su prima de cuatro años en su domicilio en Palma
  6. Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca
  7. El exjefe de Traumatología de Son Espases, condenado por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
  8. Alarma por un incendio provocado por un 'correfoc' en Binissalem

Detenido en Sóller por hacer fotos de una socorrista de la piscina municipal

Detenido en Sóller por hacer fotos de una socorrista de la piscina municipal

Un conductor golpea a otro en Palma con una llave inglesa y le abre una brecha en la cabeza

Un conductor golpea a otro en Palma con una llave inglesa y le abre una brecha en la cabeza

Detenido por robar dos coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Detenido por robar dos coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

El TSJB ratifica la condena de 34 años a un hombre por usar a una niña traída de Nigeria de esclava sexual en Mallorca

El TSJB ratifica la condena de 34 años a un hombre por usar a una niña traída de Nigeria de esclava sexual en Mallorca

Un incendio nocturno de grandes dimensiones afecta a la planta de reciclaje de Porreres

Un incendio nocturno de grandes dimensiones afecta a la planta de reciclaje de Porreres

Bombers de Mallorca rescatan a un hombre herido al caer en las rocas en Cala Varques

Sorprenden a un menor en patinete en Palma tras robar en un comercio con pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo

Sorprenden a un menor en patinete en Palma tras robar en un comercio con pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo

Desalojan un autobús al sufrir una avería en el motor en la autopista de Andratx a Palma

Desalojan un autobús al sufrir una avería en el motor en la autopista de Andratx a Palma
Tracking Pixel Contents