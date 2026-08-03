Detenido en Sóller por hacer fotos de una socorrista de la piscina municipal

La Guardia Civil de Sóller arrestó la semana pasada a un individuo que se dedicaba a hacer fotos de una de las socorristas de las piscinas municipales, enfocando especialmente sus zonas íntimas. La joven se percató de la insistencia con que el hombre le tomaba fotografías a lo largo de diferentes días, por lo que pidió ayuda a la Policía Local. Los agentes le pidieron permiso para revisar su teléfono y descubrieron las imágenes, centradas en las partes sexuales.

Según informan fuentes de la Policía Local de Sóller, una de las socorristas de la piscina municipal avisó al 112 pidiendo presencia policial, porque se había dado cuenta de que un individuo llevaba varios días haciéndole fotos sin su permiso. Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar y los agentes se entrevistaron con el hombre, que accedió voluntariamente a que revisaran la galería de fotos de su teléfono. Allí encontraron numerosas fotografías de la chica, tomadas en días diferentes, con imágenes centradas en sus zonas íntimas.

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El hombre fue finalmente detenido por la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias. Mientras, la Policía Local acompañó a la víctima para que formalizara la denuncia.