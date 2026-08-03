Un coche se incendia en el Camí de la Muntanya, en Palma
La Policía Local cortó el tráfico mientras los Bombers sofocaban el fuego
El vehículo quedó destruido, pero en el incidente no hubo daños personales
Agentes de la Policía Local y los Bombers de Palma acudieron intervinieron ayer por la noche en un incendio de un vehículo en el Camí de la Muntanya, en Son Ferriol. Al parecer el coche estalló en llamas mientras circulaba a causa de una avería, pero el conductor pudo salir ileso.
El incidente ocurrió sobre las diez de la noche de ayer en el Camí de la Muntanya, en Son Ferriol. Según explicó posteriormente el conductor a la Policía Local, mientras circulaba oyó una pequeña explosión y la zona del motor empezó a arder. El hombre pudo parar y salir del coche sin sufrir daños.
Cuando llegaron las primeras dotaciones de emergencia se encontraron con que el vehículo estaba ya envuelto en llamas. Los policías pidieron a los vecinos que no salieran de sus domicilios para evitar que inhalasen el humo tóxico que desprendía. Los bomberos sofocaron el fuego y, una vez retirados los restos del vehículo, se pudo restablecer la circulación.
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