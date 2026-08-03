Un coche da varias vueltas de campana en una rotonda de Son Castelló, en Palma

Un coche dio varias vueltas de campana tras colisionar con otro turismo en una rotonda de acceso al polígono de Son Castelló, en Palma. Aunque el vehículo sufrió grandes daños, el siniestro se saldó sin heridos.

El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las seis de la tarde del pasado sábado, en la rotonda para acceder al polígono de Son Castelló desde el Camí Vell de Bunyola. Según los indicios recogidos por la Policía Local, un conductor que circulaba por la parte interior de la rotonda trató de salir sin respetar la prioridad de paso de otro vehículo que iba por el carril exterior. Los dos coches chocaron y el primer conductor, al dar un volantazo, golpeó contra el bordillo de la isleta, perdió el control y dio varias vueltas de campana antes de quedar detenido.

El coche accidentado quedó en medio de la carretera. / Policía Local de Palma

A pesar de la violencia del accidente, los dos conductores, que viajaban solos, resultaron ilesos. Al lugar se desplazó una dotación de la Unitat de Vehicles d'Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma, que les sometió a la prueba de alcoholemia. Los dos dieron negativo.

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El primer conductor reconoció su error al invadir el carril contiguo y asumió su responsabilidad en el siniestro.