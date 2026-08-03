Un coche da varias vueltas de campana en una rotonda de Son Castelló, en Palma
El vehículo sufrió el accidente al cambiar de carril de forma irregular
Los ocupantes de los dos turismos implicados salieron ilesos
Un coche dio varias vueltas de campana tras colisionar con otro turismo en una rotonda de acceso al polígono de Son Castelló, en Palma. Aunque el vehículo sufrió grandes daños, el siniestro se saldó sin heridos.
El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las seis de la tarde del pasado sábado, en la rotonda para acceder al polígono de Son Castelló desde el Camí Vell de Bunyola. Según los indicios recogidos por la Policía Local, un conductor que circulaba por la parte interior de la rotonda trató de salir sin respetar la prioridad de paso de otro vehículo que iba por el carril exterior. Los dos coches chocaron y el primer conductor, al dar un volantazo, golpeó contra el bordillo de la isleta, perdió el control y dio varias vueltas de campana antes de quedar detenido.
A pesar de la violencia del accidente, los dos conductores, que viajaban solos, resultaron ilesos. Al lugar se desplazó una dotación de la Unitat de Vehicles d'Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma, que les sometió a la prueba de alcoholemia. Los dos dieron negativo.
El primer conductor reconoció su error al invadir el carril contiguo y asumió su responsabilidad en el siniestro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: 'Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él
- Condenan a un joven por violar a su prima de cuatro años en su domicilio en Palma
- Prisión para un profesor de baile por agresiones sexuales a cinco niñas en Mallorca
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, condenado por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- Alarma por un incendio provocado por un 'correfoc' en Binissalem