El coche que apareció en el mar en Son Verí, en Llucmajor, fue arrojado intencionadamente por un acantilado tras ser robado
Operarios de grúas han izado esta mañana el vehículo, que ha quedado totalmente destruido, en una complicada operación
Operarios de una empresa de grúas han recuperado esta mañana el coche que cayó al mar la pasada semana por un acantilado de Son Verí Nou, en Llucmajor, en una compleja operación que se ha prolongado varias horas. El vehículo, que ha quedado totalmente destruido, había sido robado la tarde anterior y todos los indicios apuntan a que fue arrojado al mar de forma intencionada por el ladrón.
El coche, un vehículo de alquiler, se precipitó al mar desde un acantilado a la cala de Son Verí Nou, en Llucmajor, en la madrugada del pasado miércoles. Al descubrirse el vehículo sumergido, dotaciones de la Policía Local de Llucmajor y Bombers de Mallorca acudieron con urgencia para confirmar que no hubiera ninguna víctima en su interior.
Una vez descartado este extremo, los agentes realizaron una inspección ocular que confirmó la idea que de que el coche no había caído al mar por accidente, sino que había sido arrojado intencionadamente. Del estudio de las marcas y la trayectoria se desprende que el conductor iba en su interior, aceleró, arrancó varias piedras que separan la calzada del acantilado, y salió del coche antes de que se precipitara al vacío. Los policías confirmaron que el vehículo sumergido tenía la puerta abierta.
El vehículo era propiedad de una empresa de coches de alquiler. Esa misma mañana una familia de turistas acudió a las dependencias policiales a denunciar la sustracción del coche, que habían dejado aparcado la tarde anterior en s'Arenal. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Los agentes creen que el ladrón pudo arrojar el coche intencionadamente por el acantilado para borrar posibles huellas en su interior.
El coche ha permanecido cinco días sumergido en el mar en la cala de Son Verí Nou, hasta que ayer una empresa de grúas contratada por los propietarios lo recuperó. Este trabajo resultó muy complicado por la distancia desde lo alto del acantilado hasta el lugar donde había caído. La operación comenzó sobre las nueve de la mañana, cuando los operarios engancharon el coche sumergido. El izado, realizado con una grúa pluma, revistió gran dificultad porque el coche iba golpeando contras rocas del acantilado, y los trabajadores tuvieron que repetir la maniobra para que tocara con los bajos y no con la parte superior, que corría el riesgo de desmontarse.
El coche fue finalmente retirado pasadas las once de la mañana, aunque en la cala quedaron diversos restos de plástico que se desprendieron y un fuerte olor al combustible derramado.
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