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Los Bombers sofocan un fuego agrícola en una finca de sa Pobla

Las llamas han quedado controladas en una hora y no han afectado a ningún inmueble

Los bomberos, durante los trabajos de extinción en sa Pobla.

Los bomberos, durante los trabajos de extinción en sa Pobla. / Bombers de Mallorca

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Efectivos de los Bombers de Mallorca han sofocado este mediodía un incendio declarado en una finca agrícula de sa Pobla. Las llamas han quedado controladas en apenas una hora y no han llegado a afectar ningún inmueble.

El fuego se ha declarado sobre la una menos diez del mediodía, en el interior de una finca agrícola en el término de sa Pobla. Al lugar han acudido dotaciones de los parques de Alcúdia y sa Pobla, y han controlado el fuego en menos de una hora.

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