El TSJB ratifica la condena de 34 años a un hombre por usar a una niña traída de Nigeria de esclava sexual en Mallorca

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha ratificado por completo la condena de 34 años de prisión dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma a José López Lorente, de 51 años, por traer a una niña de Nigeria a Mallorca con 12 años para utilizarla de esclava sexual.

En este sentido, la resolución judicial respalda la condena del procesado por los delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual con penetración a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y un delito contra la intimidad.

Los hechos por los que este depredador sexual ha sido condenado se remontan a principios de 2015. Entonces viajó con una amiga a Nigeria, país natal de esta. Entonces se desplazaron a la localidad de Ekosodin donde vivía su madre, su hermana y las tres hijas de esta.

José López Lorente conoció entonces a la hermana de su amiga y a sus tres hijas. Enseguida se quedó prendado de la mayor, que contaba entonces con tan solo ocho años de edad. A partir de entonces urdió un plan para traerse a la niña a Mallorca por medio de un matrimonio de conveniencia con la progenitora. Aunque al llegar a la isla desvinculara a una de la otra para utilizar a la menor como esclava sexual.

En esa primera estancia, el pedófilo prometió a la niña que la sacaría de la pobreza. También se perfiló como su «Dios humano». Para ello le mostró fotos y vídeos de la vida en Mallorca.

La madre de la víctima, esta y sus dos hermanas se encontraban en una situación de «grave penuria» económica por la situación de su país, recoge la sentencia. Esta quedó «embelesada» por la mejora de la calidad de vida que supuestamente le ofrecía este hombre.

Entonces el ahora condenado propuso a la madre de la niña contraer un matrimonio de conveniencia con ella. También le aseguró que le proporcionaría estudios a su hija mayor. Entre los años 2016 y 2019 ya realizó tocamientos a la niña en su país.

Relaciones sexuales diarias, en un documento firmado

En noviembre de 2019, este se casó formalmente con la madre de la niña.Viajó de nuevo a Nigeria. Entonces, cuando la niña tenia 12, le hizo firmar un documento por el que esta se comprometía a mantener relaciones sexuales diarias con él. También se debía ocupar de todas las tareas domésticas.

Nada más llegar la madre y la niña a Mallorca, José López separó a una de la otra. Le instó a la progenitora a que se buscara una vivienda y él se ocuparía de la menor. Luego le hizo firmar a esta un nuevo contrato en el que formalizaba que sería su esclava sexual.

Cuando habían transcurrido cinco años, el 15 de marzo de 2024, la niña no pudo soportar más y denunció su siuación. El 21 de marzo, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la finca donde estaba el pedófilo y le detuvieron. Ahora José López Lorente ha de cumplir una pena de 34 años de prisión por estos execrables hechos.