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Fuego

Un incendio nocturno de grandes dimensiones se declara en la planta de reciclaje de Porreres

Dotaciones de Bombers de Mallorca han estado toda la noche combatiendo las llamas para evitar que afectara a la zona boscosa de Monti-sion

Una excavadora remueve el suelo durante el incendio en la planta de reciclaje de residuos de Porreres.

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BOMBERS DE MALLORCA

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un incendio de grandes dimensiones se ha declarado la pasada noche en la planta de reciclaje de Mac Insular en Porreres. El fuego se ha declarado en las proximidades del Santuari de Monti-sion y los esfuerzos de los servicios de extinción se han centrado en contener las llamas para evitar que se propagaran a esta zona boscosa.

El fuego se ha iniciado sobre las dos de la madrugada de este domingo en la planta de reciclaje de Porreres. En poco tiempo las llamas han cobrado grandes dimensiones y amenazaba con extenderse más allá de estas instalaciones. El peligro inminente era que se propagara al Santuari de Monti-sion.

Dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Llucmajor y Felanitx se han desplazado con rapidez para sofocar las llamas. Ante la dificultad para encontrar tomas de agua en ese punto, también se han desplazado camiones cisterna y nodriza para poder sofocar el fuego.

Bomberos de Mallorca en la planta de reciclaje de Porreres

Bomberos de Mallorca en la planta de reciclaje de Porreres / BOMBERS DE MALLORCA

Perimetrado

También se han movilizado hasta el lugar efectivos de la Policía Local de Porreres, Guardia Civil, Protección Civil y las asistencias sanitarias del Ib-salut con las correspondientes ambulancias. Estas han acudido por prevención ante la posibilidad de que hubiera algún herido.

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Los esfuerzos combinados han propiciado que, a lo largo de la noche, el fuego haya quedado perimetrado y controlado dentro de las instalaciones de la planta de reciclaje. No obstante la gran carga de fuego unida a las altas temperaturas provoca que la extinción total se demore y se estima que se vaya produciendo a lo largo del día.

Restos del incendio en la planta de reciclaje de Porreres

Restos del incendio en la planta de reciclaje de Porreres / BOMBERS DE MALLORCA

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