Detenido por robar dos coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Un ladrón aprovechaba que se encontraba coches abiertos y con las llaves puestas en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma para robarlos al descuido. El sujeto carecía de carne de conducir y causó daños en uno de los vehículos sustraídos. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a este individuo como presunto autor de la sustracción de dos automóviles.

A raíz de estos dos robos de coches, investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Palma se encargaron del caso hasta esclarecer las sustracciones de estos vehículos y han detenido al presunto autor de los hechos.

El primer robo se produjo a primeros del pasado mes de julio. El ladrón se encontraba merodeando por la zona del aparcamiento del Aeropuerto de Palma con la intención de localizar un coche para sustraerlo. Cuando creyó ver el momento propicio, se introdujo en un turismo abierto con las llaves puestas. No obstante los turistas que lo acababan de alquiler se percataron de su presencia y se lo recriminaron. Este se excusó y pidió disculpas como si se tratara de un error.

El segundo robo se produjo a mediados del pasado mes de julio, en las mismas instalaciones. En esta ocasión sí pudo sustraer el automóvil con el mismo modus operandi y le causó diversos daños.

Orden de búsqueda y detención

Por su parte, los investigadores de la Policía Nacional realizaron numerosas gestiones hasta identificar al presunto ladrón. A partir de este momento, se activó la búsqueda y detención del sospechoso. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), al tener conocimiento de esta requisitoria, le localizó y le detuvo el pasado jueves.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Palma prosiguió con las pesquisas y comprobó que el detenido carecía de carné de conducir. Además, respecto al segundo vehículo sustraído, el ladrón le había causado diversos daños. Por estos motivos el hombre fue finalmente detenido por la sustracción de dos vehículos, delito contra la seguridad vial, por conducir sin carné, y por daños en uno de los automóviles.