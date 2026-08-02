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Agresión

Un conductor golpea a otro en Palma con una llave inglesa y le abre una brecha en la cabeza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven por un presunto delito de lesiones

Un agente del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro de la Policía Nacional.

Un agente del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un conductor recibió un impacto en su coche en Palma de un objeto lanzado desde otro vehículo que iba detrás. A continuación se detuvo y se bajó del turismo, . Los dos jóvenes que iban en el otro automóvil se aperaron y uno de ellos le propinó un fuerte golpe en la cabeza con una llave inglesa antes de marcharse y le causó un fuerte traumatismo craneoencefálico y una brecha. Agentes de la Policía Nacional han detenido al agresor por un presunto delito de lesiones.

Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo, sobre las 21.00 horas, en la calle Manacor de Palma. Un hombre conducía su vehículo cuando notó que un objeto procedente del coche de detrás le golpeaba. A continuación el afectado apartó su automóvil y se bajó a ver qué tenía. Del otro turismo se apearon dos jóvenes. Uno de ellos le golpeó en la cabeza con una llave inglesa y el otro le propinó puñetazos en la cara. Tras el ataque personal, el sujeto rompió la luna del coche con la herramienta y ambos huyeron del lugar.

Puntos de sutura

La víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario al haber sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico. También le tuvieron que aplicar puntos de sutura en la brecha sangrante que presentaba.

A raíz de esta agresión, investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional se encargaron del caso. Después de numerosas gestiones, los agentes lograron identificar al presunto autor de la agresión con la llave inglesa a la víctima en la cabeza. Al no poder localizarlo, activaron una requisitoria policial de búsqueda y detención del sospechoso. Finalmente, el pasado viernes fue detenido por un presunto delito de lesiones.

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