Fármacos
Sorprenden a un menor en patinete en Palma tras robar en un comercio con pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo
Agentes de la Policía Nacional han detenido al adolescente por presuntos delitos de hurto, desoibediencia y tráfico de drogas
Un menor fue sorprendido en patinete eléctrico de madrugada después de robar 500 euros en un comercio con 103 pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo para su venta. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a este adolescente como presunto autor de un delito de hurto, resistencia, desobediencia y tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado jueves en Palma. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional patrullaba por el barrio de Sindicat de Palma. Un adolescente sobre un patinete eléctrico apareció por el lugar y sus características coincidían con el presunto autor de un hurto en un establecimiento ocurrido unas horas antes.
A continuación los policías le dieron el alto y le instaron a que se apeara del patinete. Lejos de acatar la orden, huyó en el vehículo de movilidad personal y se metió en dirección contraria con la intención de despistar a los agentes y huir de la patrulla policial.
Caída del patinete
En diversas ocasiones, los policías conminaron al adolescente a que detuviera la marcha. Este hizo caso omiso hasta que sufrió una caída. En ese momento los agentes lograron interceptarlo. La patrulla comprobó que este portaba consigo una riñonera. En el interior había 103 pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo. Este no tuvo reparos en reconocer que todos estos fármacos los portaba para su venta. Los agentes también comprobaron que este había sustraído 500 euros en un establecimiento unas horas antes. A continuación fue detenido por presuntos delitos de resistencia, desobediencia, hurto y contra la salud pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- Condenan a un joven por violar a su prima de cuatro años en su domicilio en Palma