Socorristas reaniman a un hombre en parada cardiaca al atragantarse cuando comía en un restaurante de Peguera

Socorristas de la playa Palmira de Peguera, en Calvià, han reanimado este sábado a un hombre de 52 años que había entrado en parada cardiaca al atragantarse cuando comía en un restaurante de primera línea de playa. Los vigilantes le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y le han aplicado el desfibrilador hasta que la víctima ha recobrado el pulso. Posteriormente, ha sido trasladado con vida en ambulancia a la Clínica Juaneda de Palma.

Ambulancias y socorristas ante el restaurante de Peguera donde un hombre ha sido reanimado de una parada cardiaca cuando comía. / D.M.

El incidente ha ocurrido sobre las 11.00 horas de la mañana de este sábado en el restaurante Beewi situado en primera línea en playa Palmira de Peguera. Un comensal ha entrado en parada cardiaca cuando se encontraba ingiriendo alimentos y no reaccionaba. De inmediato, los trabajadores del local han alertado a los socorristas de dicha playa para que le atendieran.

Sin vacilar, los vigilantes de la playa se han desplazado rápidamente al establecimiento para realizar al cliente maniobras de reanimación cardiopulmonar. El hombre se encontraba cianótico, con síntomas de asfixia y no reaccionaba. Los socorristas han proseguido con los intentos de resucitación de la víctima.

Desfibrilador

En el transcurso de la asistencia al hombre para tratar de reactivar sus constantes vitales, los socorristas le han aplicado el desfibrilador. La descarga ha logrado que se le reactivara el pulso y recobrara las constantes vitales. También ha empezado a respirar.

A continuación ambulancias del Ib-salut y agentes de la Policía Local de Calvià se han personado también el lugar. Una vez que se había estabilizado el pulso del paciente, el personal sanitario le ha trasladado con vida hasta la Clínica Juaneda de Palma, donde ha quedado ingresado.