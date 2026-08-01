Irrumpen en una casa de Palma y causan destrozos al estar el dueño hospitalizado

Dos hombres irrumpieron este viernes en una vivienda de Palma y causaron numerosos destrozos aprovechando que el dueño estaba ausente al encontrarse hospitalizado. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble, después de que el hijo de la víctima denunciara los hechos, y detuvieron a estos dos individuos, de nacionalidad española, por presuntos delitos de allanamiento de morada y daños.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas de este viernes. La sala del 091 recibió una llamada alertando de que dos intrusos habían irrumpido en una vivienda del barrio de La Vileta. El hijo de la víctima denunciaba que la empresa de seguridad contratada en el domicilio de su padre le había informado de que dos individuos habían sido captados por las cámaras de videovigilancia dentro del inmueble embozados y con guantes.

A continuación varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio indicado. Una vez que llegaron al lugar, los agentes se entrevistaron con el hijo del residente, que había llamado al 091. Este les indicó que su padre se encontraba hospitalizado y los dos intrusos habrían aprovechado su ausencia para irrumpir en su domicilio. Estos dos individuos habían sido observados y grabados por el servicio de vigilancia de la casa.

Valla forzada

Por otro lado, una de las patrullas policiales actuantes observó una moto apoyada en la puerta de acceso a la vivienda y una valla forzada. Esto indicaba que los intrusos habían irrumpido en el inmueble por este punto. Los agentes accedieron al perímetro de la vivienda y observaron cómo uno de los sospechosos se encontraba agazapado detrás de una maceta. También se percataron de que llevaba puestos unos guantes blancos en las manos y un casco de moto integral para impedir su identificación. Este coincidía con las características de uno de los sujetos captados por las cámaras.

Apenas unos segundos después, los policías localizaron al segundo intruso también agazapado detrás de unas zarzas en el jardín exterior de la vivienda. Este también coincidía plenamente con el otro individuo captado por las cámaras de videovigilancia. A tenor de estos hechos, los dos hombres fueron detenidos por presuntos delitos de allanamiento de morada y de daños. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales.