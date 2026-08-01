Interceptan a un conductor ebrio en Palma en un ciclomotor en sentido contrario buscado por agredir a su madre

Un conductor ebrio, español de 48 años, fue sorprendido la tarde del miércoles circulando ebrio en un ciclomotor en Palma en dirección contraria. Agentes de la Policía Local de Palma le interceptaron. Al comprobar que también era buscado por maltratar a su madre, fue detenido por un presunto delito de violencia doméstica y otro contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas del pasado miércoles. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma custodiaba a un detenido ajeno a estos hechos en el centro de atención primaria (PAC) de Son Pisà. Al salir del ambulatorio y dirigirse al vehículo policial, los agentes se percataron de que un ciclomotor circulaba en sentido contrario al establecido por la calle Vicenç Juan i Rosselló. De manera inmediata, le interceptaron.

En el transcurso de la identificación del conductor del ciclomotor, los policías comprobaron que este presentaba síntomas compatibles con la ingesta de alcohol. Así, tenía la boca pastosa, perdía el equilibrio y tenía los ojos vidriosos. Al estar custodiando a otro detenido, otra patrulla de la USEI se hizo cargo de este individuo.

Triplica la alcoholemia

Además, una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma se desplazó también al lugar. Los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia. Esta dio un resultado de 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esta cifra triplica el máximo permitido de alcohol a un conductor y constituye una infracción penal. Por este motivo se le incoaron diligencias previas por un presunto delito contra la seguridad vial y fue citado para la celebración de un juicio rápido para el próximo 3 de agosto.

Además de forma paralela a estas gestiones y gracias a la información aportada por el personal de seguridad del PAC, los agentes tuvieron conocimiento de que el conductor estaba siendo buscado de forma activa por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia doméstica. En concreto, por haber agredido a su propia madre, Esta información fue verificada por la sala del 092.

Tras finalizar las diligencias de tráfico, la segunda patrulla de los agentes de la USEI trasladaron al arrestado a las dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Allí quedó a su disposición para continuar con las actuaciones pertinentes.