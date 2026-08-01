Detenido un profesor de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco menores: "Jamás pensé que podría abusar de las niñas, los padres tenían mucha confianza en él"

La detención de un profesor de una academia de baile de Inca por agresiones sexuales a cinco niñas de entre 8 y 12 años ha provocado una enorme conmoción en el sector. "Jamás en la vida pensé que podría abusar de las niñas. Los padres tenían mucha confianza en él", explica Leandro Sifuentes, organizador de un concurso de danza para menores de las que el acusado era jurado. El sospechoso, un joven de 25 años, que "llevaba varios años" dando clases de danza, está acusado de grabar y difundir las violaciones en círculos pedófilos de internet. Fue arrestado el pasado lunes por la Guardia Civil y el jueves ingresó en prisión provisional por orden judicial, acusado de varios delitos.

La investigación, según confirmaron ayer fuentes policiales y jurídicas, comenzó cuando un departamento de Interpol, la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE, por sus siglas en inglés), detectó en foros de la Dark Web una treintena de vídeos y fotografías en los que aparecía un adulto agrediendo sexualmente a una menor. Este organismo, que recopila material pedófilo cuyas víctimas no están identificadas, difundió estas imágenes a diferentes cuerpos policiales. Fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien consiguió estrechar el cerco sobre él. El análisis de este material permitió acotar la búsqueda al identificar un logotipo que había en la camiseta de la niña, lo que dirigió las pesquisas a Mallorca.

Dark Web

Las investigaciones posteriores permitieron a los agentes identificar al joven que aparecía en los vídeos pedófilos y llevaron a cabo un exhaustivo rastreo de sus movimientos en internet. La Guardia Civil comprobó que participaba en grupos y foros de pederastas, algunos de la Dark Web, en los que compartía el material que él mismo elaboraba. Las pesquisas revelaron que habría abusado al menos de cinco niñas de entre 8 y 12 años en Mallorca, a las que tenía acceso por su condición de profesor de bailes urbanos en una academia de Inca.

Tras recabar abundante información, los agentes detuvieron al sospechoso el pasado lunes en su domicilio de Inca. Con autorización judicial, llevaron a cabo un registro en su vivienda, donde se incautaron de diverso material informático que está siendo analizado ahora en busca de pruebas, por lo que los investigadores no descartan que haya más víctimas.

"Ha sido un shock"

El acusado es muy conocido en el mundo del baile en Mallorca, ya que "lleva años dando clases de break dance" en Inca, explica Leandro Sifuentes, organizador de la Palma Breaking League U18, un campeonato de esta modalidad de danza para menores de edad que se disputa desde el pasado mes de abril y de la que el sospechoso era miembro del jurado. "Jamás en la vida pensé que él podría estar abusando de las niñas. Recibimos comentarios de muchos padres y madres que tenían una gran confianza en él. Ha sido un shock", explica sobre el arresto del joven. "Entré en contacto con él para organizar el campeonato. Lo conocía de un evento anterior y nunca vi nada extraño", señala Sifuentes.

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La organización de la Palma Breaking League U18, en la que compiten menores de varias academias de baile de la isla, condenó en un comunicado los abusos cometidos por el sospechoso, del que se ha desvinculado tras conocer su arresto por las agresiones sexuales a las menores: "Asumimos el compromiso de seguir impulsando actividades, procesos y acciones para revenir este tipo de situaciones y contribuir de forma positiva al crecimiento de toda la comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la protección de las nuevas generaciones. Estos valores seguirán siendo la base de cada paso que demos como organización".