Rescate
Bombers de Mallorca rescatan a un hombre herido al caer en las rocas en Cala Varques
La víctima ha sido evacuada en helicóptero a Son Espases para determinar si había sufrido lesiones medulares
Un hombre de mediana edad ha resultado herido la tarde de este ´sábado al sufrir una caída y golpearse contra unas rocas en Cala Varques. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima tenía problemas de movilidad y no podía desplazarse por sus propios medios. Ha sido evacuado en helicóptero de Bombers de Mallorca a Son Espases para averiguar si había sufrido lesiones medulares.
Los hechos se han producido sobre las 17.45 horas en Cala Varques, situada en el término municipal de Manacor. Se trata de una zona muy frecuentada por escaladores que realizan psicobloc y las caídas y las lesiones graves son muy frecuentes. . Después de que avisaran al 112, efectivos de Bombers de Mallorca del parque de Manacor y el helicóptero Milana se han desplazado hasta el lugar para recoger a la víctima e introducirla en el interior de la aeronave. A continuación el herido ha sido trasladado al hospital Son Espases para averiguar si había sufrido alguna lesión medular en la caída.
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