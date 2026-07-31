Detenidos en Palma cuatro ladrones especializados en robos en las tiendas de aeropuertos de toda España

La Guardia Civil ha detenido en Palma a cuatro personas, tres mujeres y un hombre de entre 26 y 44 años, como presuntos miembros de dos grupos de delincuentes especializados en hurtos exprés en aeropuertos de toda España. Los agentes han conseguido recuperar efectos robados valorados en más de 10.000 euros, principalmente cartones de tabaco y perfumes.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran varios robos durante días consecutivos en diferentes comercios de Son Sant Joan. Las primeras gestiones permitieron comprobar que los hurtos se cometían con un mismo modus operandi, caracterizado por la rapidez de la ejecución y la coordinación entre los autores.

Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia y a las labores de investigación desarrolladas por los agentes, se logró identificar a los presuntos autores de los robos, que habían llegado a Mallorca en vuelos procedentes del Reino Unido, ha informado la Guardia Civil. Las pesquisas permitieron averiguar que los acusados integraban dos grupos criminales itinerantes independientes, especializados en cometer hurtos en aeropuertos de toda España. Su actividad consistía en desplazarse expresamente a diferentes ciudades para cometer robos en los comercios de los aeropuertos y abandonar el lugar en vuelos previamente planificados.

El modus operandi consistía en aprovechar la gran afluencia de viajeros en las zonas comerciales para sustraer productos de elevado valor económico, principalmente cartones de tabaco y perfumes de primeras marcas. Mientras unos miembros del grupo cometían los hurtos, otros vigilaban los movimientos del personal de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de facilitar la huida y evitar ser descubiertos.

Para dificultar su identificación, los integrantes de estas organizaciones llegaban incluso a cambiar su vestimenta en los aseos del aeropuerto antes de abandonar las instalaciones. En muchas ocasiones, toda la operativa delictiva se desarrollaba en menos de dos horas desde su llegada al aeropuerto.

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Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro presuntos integrantes de ambos grupos criminales. El valor de los efectos sustraídos, recuperados durante la investigación, asciende a unos 10.000 euros.