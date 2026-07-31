Detenida por amenazar de muerte al dueño de un bar de Palma e incumplir una orden judicial de alejamiento

Una mujer de 46 años, de nacionalidad española, intentó entrar en un bar de La Soledat, pese a tener una orden de alejamiento en vigor que le prohibía acercarse al establecimiento. Al negarle el dueño el acceso, le amenazó de muerte y se desencadenó un gran altercado. Agentes de la Policía Local de Palma acudieron al lugar y la detuvieron por un presunto delito de quebrantamiento de mandamiento judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado martes en el barrio palmesano de La Soledat Sud. La Sala del 092 fue alertada de que se estaban produciendo graves incidentes en la puerta de un bar de la zona. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se desplazó rápidamente hasta el lugar.

Al llegar los agentes, el responsable del bar requirió su presencia. Este les enseñó un mandamiento judicial. El documento establecía la prohibición expresa a esta mujer de acceso a dicho establecimiento. El propietario les indicó que esta persona había intentado entrar y no acató la orden dictada por el juez. Una testigo corroboró la versión de lo ocurrido aportada por el dueño del local.

Una vez que le impidieron el paso en cumplimiento del mandamiento judicial, esta mujer comenzó a insultarlos y profirió contra ellos expresiones de carácter racista. También vertió amenazas de muerte contra ellos. En este sentido indicó que avisaría a terceras personas para que los mataran.

Conocedora de la orden judicial

Los agentes se entrevistaron también con la mujer. Esta era plena conocedora de que un juez había dictado contra ella una orden de alejamiento por la que se le prohibía acceder a este bar. Ella, por su parte, negó que hubiera intentado entrar.

A raíz de los testimonios recabados y del propio contenido del mandamiento judicial que le prohibía acercarse a este bar, los agentes procedieron a detener a esta mujer de manera inmediata y fue trasladada a dependencias policiales. Tras completar el atestado policial, fue traspasada a la Policía Nacional.