Desmantelan dos grupos especializados en hurtos exprés en el Aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de dos bandas criminales especializados en hurtos exprés en el Aeropuerto de Palma. En apenas unos pocos días se habían hecho con un botín de unos 10.000 euros entre cartones de tabaco y perfumes de alta gama de los comercios de las instalaciones aeroportuarias. Los agentes del instituto armado han detenido a tres mujeres y a un hombre de Europa del Este, con edades comprendidas entre los 26 y los 44 años, por varios delitos de hurto.

La investigación de la Guardia Civil se inició después de que detectaran un elevado número de sustracciones en pocos días consecutivos en diferentes comercios de la terminal del Aeropuerto de Palma. Las pesquisas determinaron que en todos estos casos los ladrones operaban con un mismo patrón de actuación. Las principales características era la rapidez con la que cometían los hurtos y la coordinación entre todos ellos.

Tras analizar las grabaciones de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, los investigadores de la Guardia Civil lograron identificar a los presuntos autores de estos hurtos. Todos ellos habían llegado a Mallorca en vuelos procedentes del Reino Unido.

Las pesquisas contribuyeron a determinar que los sospechosos integraban dos grupos criminales diferentes independientes. Su especialidad era cometer hurtos en aeropuertos de todo el territorio nacional. Se desplazaban expresamente a las terminales aeroportuarias y luego abandonaban el lugar en vuelos previamente planificados.

El 'modus operandi' consistía en camuflarse entre la gran afluencia de viajeros en los comercios 'duty free' para sustraer productos de alto valor económico. Principalmente, se trataba de cartones de tabaco y de perfumes de primeras marcas. Mientras unos cometían los hurtos, otros vigilaban los movimientos del personal de seguridad y de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar ser descubiertos.

Cambio de ropa en los aseos

Para dificultar su identificación, los delincuentes recurrían a acudir a los aseos para cambiarse de vestimenta antes de abandonar las instalaciones. En algunas ocasiones, los delitos los cometían en menos de dos horas desde su llegada a las instalaciones aeroportuarias.

A raíz de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro presuntos integrantes de estos dos grupos criminales. El valor de todos los efectos sustraídos, que han sido recuperados, asciende a 10.000 euros.

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