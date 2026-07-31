Desalojan un autobús al sufrir una avería en el motor en la autopista de Andratx a Palma

Los 50 pasajeros de un autobús de la empresa Moventis han tenido que ser desalojados la mañana de este viernes al sufrir una avería en el motor y comenzar a echar humo. El conductor ha estacionado el autocar en el arcén y los viajeros han sido recolocados en otro vehículo para ser conducidos a Ciutat.

El incidente ha tenido lugar sobre las doce y cuarto del mediodía de este viernes. Un autobús de la empresa Moventis circulaba por la autopista de Andratx hacia Palma cuando, a la altura de Bendinat, ha empezado a salir humo del motor. Como medida de precaución, el conductor ha estacionado el vehículo en el arcén y ha instado a todos los pasajeros a apearse del mismo. Este autocar cuenta con 80 plazas, pero solo unas 50 iban ocupadas.

Al comunicarse la incidencia, la alarma se ha desatado por un supuesto incendio en este autobús con pasajeros. Dotaciones e Bombers de Mallorca y de Bombers de Palma se han activado para acudir a esta presunta emergencia. Al constatar que no había existido tal fuego, salvo el humo del motor, los servicios de extinción se han retirado.

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Retirado por una grúa

Hasta el lugar del incidente se han movilizado también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Una vez que han verificado que se trataba de una avería en el motor, estos se han encargado de regular la circulación para facilitar el trasvase de los viajeros a otro autocar. También han aguardado hasta que una grúa de grandes dimensiones ha acudido para retirar el autocar de la calzada de la autopista de Andratx.