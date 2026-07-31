Cuatro años de cárcel por usar a dos menores para cometer un atraco a punta de cuchillo en Palma

Un joven ha sido condendo a cuatro años de prisión por utilizar a dos menores de edad para cometer un atraco a punta de cuchillo en Palma. Los adolescentes, por encargo del acusado, asaltaron a una mujer, le robaron el bolso y se hicieron con su coche, que entregaron al procesado. El joven circuló con él por la ciudad pese a no tener carné y tras ser sorprendido por la Policía se dio a la fuga pero acabó estrellándose contra una pared. En el juicio reconoció los hechos y se declaró autor de delitos de robo con violencia y contra la seguridad vial -ambos con la agravante de reincidencia- tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Deberá indemnizar con 183 euros al dueño del coche por los daños en el coche.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de marzo de 2025. El acusado convenció a dos adolescentes de 15 años para que cometieran un atraco. Los dos menores abordaron a una mujer a las dos y cuarto de la madrugada en la esquina de las calles Francesc Martí i Mora y Sagasta, en la barriada de Son Cotoner. Llevaban pasamontañas y uno de ellos agarró a la víctima por la espalda y le puso un cuchillo jamonero en el cuello para amedrentarla. Los delincuentes lograron así quitarle el bolso, en el que llevaba las llaves de su coche, un Mercedes A140 propiedad de su padre.

Los dos adolescentes se reunieron entonces con el joven y le entregaron el turismo con las llaves. La perjudicada presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Al día siguiente, sobre las cinco de la madrugada del 23 de marzo, una patrulla vio en la calle Manacor cómo el conductor de un coche realizaba una extraña maniobra y se daba a la fuga a gran velocidad al detectar su presencia y pese a las indicaciones de los agentes para que se detuviera.

La huida del sospechoso propició una persecución que acabó cuando el acusado se estrelló contra una pared, causando cuantiosos daños en el coche. Los policías comprobaron que el turismo figuraba como robado, por lo que detuvieron al conductor. Además, comprobaron que nunca había obtenido el permiso de conducir. El acusado había sido condenado tres veces a pagar varias multas por ese motivo y otra a dos años de cárcel que fueron suspendidos por un robo con fuerza.

La Fiscalía le imputó delitos de robo con violencia y contra la seguridad vial por el atraco a la dueña del coche y haber circulado de nuevo sin el carné, aplicando en ambos casos la agravante de reincidencia por sus antecedentes penales. Reclamó por ellos penas que sumaban cinco años y nueve meses de prisión y que indemnizara al dueño del coche con 183 euros por los daños causados.

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El procesado, que está preso, compareció anteayer en un juzgado de lo penal de Palma. Antes de la vista, su abogado y la fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad para rebajar estas penas. El joven, tras dar el visto bueno al pacto, reconoció los hechos y se declaró autor de ambos delitos ante la magistrada. Acató una condena de cuatro años y un día de prisión y pagar la compensación económica al perjudicado. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme. Tras la vista, el joven fue conducido de nuevo al centro penitenciario.