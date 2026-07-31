Un cliente atraca, agrede y expulsa semidesnudas de su casa en Palma a dos prostitutas al estar disconforme con su servicio sexual

Un cliente se mostró airado y violento al estar disconforme con los servicios sexuales de dos prostitutas contratadas por él y un amigo en su domicilio de Palma. El sujeto les arrebató el dinero a las mujeres, las agredió y las expulsó semidesnudas de su casa. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y detuvieron a este individuo por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un barrio del extrarradio de Palma. Dos prostitutas ofrecían sus servicios sexuales a través de internet y pactaron un encuentro con dos hombres en el domicilio de ellos. Todos se encontraban en una misma habitación.

En un momento dado, uno de los hombres se mostró muy contrariado con el servicio sexual recibido y comenzó a agredir a una de las jóvenes. De hecho la golpeó hasta tirarla de la cama. Luego amenazó a las dos mujeres con agredirlas y argumentó que se sentía estafado por el servicio sexual recibido.

Agazapados en el tragaluz

Tras golpear a una de las jóvenes, este individuo empujó a la otra hasta sacarla semidesnuda de la vivienda. Esta se quedó en el rellano de la escalera. A continuación este cliente obligó a la otra mujer a que le devolviera el dinero que le había pagado por el servicio sexual. También le arrebató el bolso bajo amenazas. Los dos hombres se marcharon del domicilio y las mujeres salieron tras ellos y pidieron ayuda, pero no pudieron localizarlos.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personó poco tiempo después en el lugar. Los agentes fueron alertados de que el cliente que había agredido presuntamente a las dos prostitutas podría estar escondido en un tragaluz, dentro de la finca. Los policías se adentraron en esta estancia y encontraron allí agazapados a los dos hombres. Las víctimas señalaron a uno de ellos como el sujeto que les había agredido y atracado. A continuación este fue detenido por un presunto delito de robo con violencia y fue trasladado a dependencias policiales.