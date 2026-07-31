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Así funciona la 'sextorsión': la amenaza en redes sociales que no deja de crecer en Ibiza

La Policía Nacional advierte de un incremento de estos intentos de extorsión y brinda recomendaciones sobre cómo actuar en caso de ser víctima

Así funciona la 'sextorsión': la amenaza en redes sociales que aumenta en Ibiza.

Así funciona la 'sextorsión': la amenaza en redes sociales que aumenta en Ibiza. / Policía Nacional de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Nacional ha detectado en Ibiza un incremento de los intentos de extorsión a través de redes sociales, en muchos casos dirigidos también contra menores de edad, mediante un fenómeno conocido popularmente como 'sextorsión', según informa la Unidad de Participación Ciudadana.

Estos casos comienzan cuando se ofrece a la potencial víctima intercambiar imágenes o vídeos de contenido sexual explícito en los que las personas aparecen plenamente expuestas e identificadas.

Antes de ese intercambio, el delincuente lleva a cabo un "periodo de captación" que puede prolongarse durante semanas y que tiene como objetivo generar una relación de confianza. A través de los mensajes, la víctima puede llegar a creer que la persona que está conociendo a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería está enamorada o le ofrece la suficiente confianza como para enviarle fotografías de contenido sexual explícito.

Las amenazas

Una vez que las imágenes o los vídeos están en poder del delincuente, amenaza a la víctima con hacerlos virales y enviarlos a sus familiares y amigos si no abona una cantidad de dinero. Durante el proceso de extorsión, los delincuentes emplean elementos de presión psicológica que la Policía Nacional califica de "muy crueles" y que pueden tener un impacto especial en la salud mental de los menores. Entre otras amenazas, les aseguran que, si no pagan, sufrirán "un infierno social" que podría llevarles incluso al suicidio.

La Unidad de Participación Ciudadana recuerda que nunca se debe pagar a estos delincuentes, ya que hacerlo no detiene el delito y puede animarles a continuar reclamando dinero de manera reiterada.

La Policía Nacional señala, además, que en muchas ocasiones los autores forman parte de organizaciones especializadas en este tipo de delitos, por lo que aconseja denunciar los hechos inmediatamente.

En el momento de presentar la denuncia, recomienda aportar capturas de pantalla de todas las conversaciones mantenidas antes y después del inicio del intento de extorsión. La Unidad de Participación Ciudadana también atenderá las consultas de las personas que tengan dudas sobre cómo actuar.

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Las víctimas pueden recurrir igualmente a plataformas que ofrecen apoyo, directrices y consejos ante estos casos, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), y su teléfono 017, donde expertos en seguridad digital y en los ámbitos legal y psicosocial proporcionan orientación.

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Fuente: Diario de Ibiza

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