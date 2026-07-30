Sorprendidas en el Aeropuerto de Palma con 57 móviles en su equipaje

Dos mujeres de 38 y 26 años, de origen magrebí, fueron sorprendidas en el Aeropuerto de Palma con 57 teléfonos móviles en su equipaje. Al constatar que sobre 11 de estos terminales había sido denunciada su sustracción, agentes de la Guardia Civil las han detenido por otros tantos presuntos delitos de hurto.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles durante los controles de seguridad realizados sobre los equipajes facturados en el Aeropuerto de Palma. Agentes de la Guardia Civil detectaron a través del escáner un elevado número de teléfonos móviles en el equipaje de dos pasajeras.

En primera instancia, los efectivos del instituto armado intervinieron 38 teléfonos móviles de diferentes marcas en el equipaje de una de las mujeres. Tras realizar las correspondientes gestiones, los agentes comprobaron que cinco de estos terminales figuraban como sustraídos. Acto seguido esta pasajera, de 38 años, fue detenida por otros tantos presuntos delitos de hurto.

Investigación

En una segunda actuación efectuada unas horas más tarde, otra joven pasajera de 26 años fue sorprendida con 19 teléfonos móviles de distintas marcas en su equipaje. Un total de seis terminales habían sido denunciados como sustraídos. Por este motivo esta mujer también fue detenida por otros seis presuntos delitos de hurto.

La Sección Fiscal de la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias y prosigue con las pesquisas para tratar de determinar la procedencia del resto de teléfonos móviles intervenidos para averiguar si podrían estar relacionados con hechos delictivos.