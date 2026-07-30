La Policía Nacional bloquea 240.000€ en Croacia procedentes de una estafa bancaria en Ciutadella

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Ciutadella han efectuado el bloqueo preventivo, en una cuenta bancaria radicada en Croacia, de una transferencia fraudulenta de 240.000 euros, impidiendo con ello que los fondos puedan ser retirados a otras cuentas de los investigados.

Según informa la Policía Nacional, los hechos se iniciaron cuando un matrimonio residente en Ciutadella recibió varias llamadas telefónicas cuyos autores se hacían pasar por empleados del departamento de seguridad de una conocida entidad bancaria española.

Estos comunicaron a sus víctimas que se estaban intentando realizar movimientos fraudulentos en las cuentas de dos sociedades mercantiles a las que estaban vinculadas y que, para impedirlo, debían seguir una serie de instrucciones.

En el transcurso de las llamadas, las víctimas recibieron distintos SMS que aparentaban proceder del propio banco, ya que su contenido coincidía con las explicaciones facilitadas telefónicamente e incluían indicaciones para cancelar supuestamente las operaciones sospechosas y bloquear las cuentas. Esta acción coordinada permitió a los autores generar en las víctimas la convicción de que estaban siguiendo un procedimiento legítimo de seguridad bancaria.

Dos transferencias

En realidad, no obstante, las instrucciones recibidas acabaron provocando que autorizaran sendas transferencias de dinero por importe de 350.000 y 240.000 euros.

La entidad bancaria logró recuperar la totalidad de la primera transferencia, pero la segunda fue enviada a una cuenta abierta en un banco de Croacia. Por ello, la Policía Judicial activó de inmediato la cooperación internacional de la Interpol y de las autoridades croatas para que autorizaran a realizar el bloqueo preventivo de la cuenta receptora, inmovilizando así los 240.000 euros antes de que pudieran ser retirados.

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La investigación continúa aún abierta y ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.