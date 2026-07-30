Tribunales
Juicio por estafar 4.000 euros con trabajos de carpintería metálica en Mallorca
La acusación particular solicita cinco años de prisión para el acusado, mientras la Fiscalía reclama un año y medio
El sospechoso acumula cinco condenas y tiene varios procesos judiciales abiertos por hechos similares
La Fiscalía reclama una condena de un año y medio de prisión para un hombre acusado de estafar 4.000 euros a una pareja en Cala Millor con trabajos de carpinteria que no realizó. Los afectados reclaman cinco años de cárcel para el sospechoso, que está en prisión tras haber condenado ya cinco veces por hechos similares y tiene abiertos procesos judiciales por las denuncias de otros 17 perjudicados. El procesado negó en el juicio haber tenido intención de engañar a los afectados y alegó que tuvo problemas para conseguir el material.
Los perjudicados explicaron en la vista oral que en abril de 2022 contrataron al hombre para que colocara un cerramiento en la terraza de su casa. Le entregaron 4.000 euros como adelanto, pero el acusado no llegó a realizar el trabajo ni devolvió el dinero. En el juicio declararon otros afectados, que explicaron que llegaron a crear un grupo de WhatsApp al que se unieron 17 perjudicados. La Fiscalía y la acusación particular le imputan un delito de estafa y, además de las penas de prisión, reclaman una indemnización para la pareja denunciante en este procedimiento.
El acusado argumentó que en aquella época estaba atravesando problemas personales y que tuvo dificultades para obtener el material necesario con el que llevar a cabo el trabajo. "Si hubieran tenido un poco de paciencia, los trabajos se habrían realizado. Pero con 17 a la vez no puedo", argumentó.
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