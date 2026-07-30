Intervienen más de 11.000 cajetillas de tabaco de contrabando en un solo día en el Aeropuerto de Palma

Un total de 11.387 cajetillas de tabaco de contrabando han sido interceptadas en un solo día en el Aeropuerto de Palma. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y efectivos de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) intervinieron el pasado 25 de julio esta mercancía en la terminal de llegadas de Son Sant Joan en tres actuaciones distintas. El tabaco viajaba en el interior de 12 maletas y podría haber alcanzado un valor de 60.000 euros. Un hombre ha sido detenido por un presunto delito de contrabando mientras que otros cinco han sido denunciados por una infracción administrativa.

La primera intervención del pasado 25 de julio en la terminal de llegadas del Aeropuerto de Palma se realizó a un joven de 26 años, de nacionalidad lituana, una vez que había rebasado el recinto aduanero. Este había aterrizado en Mallorca en un vuelo procedente de Uzbekistán, con escala en Varsovia. A modo de equipaje, portaba tres maletas.

En la inspección, los agentes hallaron 4.130 cajetillas de tabaco de diferentes marcas en dichas maletas. Su valoración económica alcanzaría los 19.000 euros. Al superar el límite legal establecido para la infracción administrativa, este joven fue detenido por un presunto delito de contrabando.

A continuación otro pasajero de 30 años, también procedente de Varsovia, fue identificado cuando pretendía abandonar la sala de llegadas a través del circuito verde (nada que declarar). Tras ser interceptado por los agentes, fue trasladado a dependencias oficiales de la Aduana. Al proceder a la apertura de dos maletas, encontraron 200 cartones con 2.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas. Su valor de mercado alcanzaría unos 10.800 euros. Por este motivo fue denunciado por una infracción administrativa.

La tercera actuación se produjo tras una solicitud de colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del aeropuerto de Madrid-Barajas a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Un total de cuatro pasajeros, de la Europa del Este, viajaban juntos en un vuelo procedente de Estambul y habían hecho escala en Madrid antes de llegar a Palma.

Rayos X

Durante la inspección del equipaje de los cuatro pasajeros en la máquina de ‘rayos X’ de la terminal de llegadas, los agentes detectaron la presencia de una gran cantidad de paquetes. A continuación procedieron a la apertura de las siete maletas que portaban. En el interior había 5.257 cajetillas de tabaco procedentes de Turquía. Estas habrían alcanzado un valor de 31.542 euros.

Toda esta ingente cantidad de tabaco intervenido en estas tres actuaciones fue depositado en las dependencias de la Aduana en el Aeropuerto de Palma. Estas intervenciones se enmarcan dentro de los planes preventivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil desplegados en Baleares contra el contrabando y el tráfico de sustancias estupefacientes.