Un incendio en un coche colapsa la autopista de Llucmajor

Un incendio en un coche ha provocado esta tarde grandes retenciones en la autopista de Llucmajor. Los ocupantes del turismo han podido salir a tiempo y han resultado ilesos. Los Bombers de Palma han acudido al lugar para sofocar las llamas, mientras la Guardia Civil está regulando el tráfico en la zona.

El siniestro ha ocurrido hacia las tres y media de la tarde, cuando un coche que circulaba por la autopista MA-19 en dirección al aeropuerto ha empezado a arder a la altura del kilómetro 4, cerca de la salida hacia El Molinar. El conductor, al detectar el incendio, se ha detenido en el arcén y todos los ocupantes han salido del turismo, que ha quedado destruido.

Noticias relacionadas

El suceso ha provocado un gran atasco en la autopista de Llucmajor, que se ha extendido hacia la Vía de Cintura.