Detenido tras hallar droga en un táper que escondía en un garaje de Santa Catalina

Una casera de una vivienda de Santa Catalina se topó con que su antiguo inquilino, al que había rescindido el contrato por impago, almacenaba droga en un táper en el garaje de la vivienda del barrio palmesano de Santa Catalina. Tras denunciar el hallazgo a la Policía Nacional, los agentes detuvieron a este individuo por un presunto delito contra la salud pública.

La actuación policial se produjo el pasado martes después de que la propietaria de un inmueble del barrio de Santa Catalina denunciara que había encontrado droga dentro de un táper de plástico en el garaje. Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma se personaron en el lugar para comprobar que, efectivamente, había sustancias estupefacientes y determinar quién era el poseedor.

La dueña del garaje explicó a los policías que hasta hacía poco tiempo tenían alquilada una vivienda a un inquilino de nacionalidad argentina. No obstante le rescindió el contrato por impago del alquiler. La arrendadora también hizo constar a los agentes que este no tenía arrendado dicho garaje. Tras la entrega de las llaves, ella y otros familiares se desplazaron hasta allí y observaron cómo el antiguo arrendatario sacaba diversos objetos del garaje, pese a que no se lo había alquilado. También desconocía el motivo por el que disponía de llaves del mismo.

El inquilino informó a la mujer de que haría varios viajes para llevarse sus enseres. Por este motivo dejó el garaje abierto y se ausentó del lugar. La casera y sus acompañantes entraron en dicho aparcamiento y hallaron droga dentro de un táper. De plástico. Dentro había varios envoltorios transparentes y llamaron a la Policía.

Monodosis de anfetamina

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional comprobaron que, efectivamente, había envoltorios transparentes con monodosis de anfetamina. Tras este hallazgo, establecieron un dispositivo de vigilancia en el garaje para interceptar al presunto traficante de droga cuando volviera de nuevo. Al cabo de unos minutos, el sospechoso se personó en el lugar junto con otro hombre.

Los agentes acompañaron a este individuo al interior del garaje y le enseñaron dicho táper con la droga. Este lo justificó argumentando que era para su propio consumo. También añadió que poseía más sustancias estupefacientes y se las entregó a los policías.

Así los investigadores intervinieron más de 33 envoltorios con monodosis de anfetamina, 30 gramos de ketamina, diversas pastillas de MDMA y materiales y efectos para la preparación y distribución de droga. A continuación este fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y fue trasladado a dependencias policiales.