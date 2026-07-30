Accidente
Una conductora se salta un semáforo rojo en Palma y choca contra una grúa municipal
A consecuencia del impacto, ambos conductoras sufrieron heridas de carácter leve
La conductora de un Range Rover blanco se saltó un semáforo en rojo en Palma y chocó contra una grúa municipal que cruzaba la calle con el semáforo en verde. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos resultaron con heridas leves. Agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron al lugar y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.
El accidente de tráfico se produjo sobre las siete menos cuarto de la tarde del pasado viernes 24 en la confluencia de las calles General Riera con Guillem Forteza de Palma. Una fuerte colisión entre dos vehículos se produjo después de que un Range Rover conducido por una mujer, se saltara un semáforo en rojo y chocó con un vehículo de la grúa municipal que circulaba con la luz en verde.
Tras el siniestro, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma abrieron una investigación para averiguar cómo se había producido la colisión entre ambos vehículos. La inspección ocular sirvió para comprobar el buen funcionamiento de la fase semafórica. Las pesquisas determinaron que la conductora del Range Rover blanco, una mujer española de 49 años, no respetó la luz roja del semáforo. Al cruzar la intersección de manera antirreglamentaria, colisionó contra la grúa municipal que provenía de su izquierda con el semáforo en verde. Las apreciaciones de diversos testigos confirmaron esta apreciación.
Heridas leves
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la grúa municipal sufrió lesiones de carácter leve. Fue trasladado a un centro hospitalario para realizarle pruebas médicas. Recibió el alta poco después sin llegar a quedar ingresado. Mientras que la conductora del otro vehículo sufrió dermoabrasiones en brazos y piernas al activarse el airbag. Fue asistida in situ por el personal sanitario.
Los dos conductores fueron sometidos a la prueba de alcoholemia y ambas dieron un resultado negativo. Se descartó, por tanto, su influencia en el siniestro. La Uvac se encargó de instruir las correspondientes diligencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor
- Alarma al hallar un coche colgado de una rama al caer cuatro metros del mirador de na Burguesa