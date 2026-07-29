Sorprendidos in fraganti tres ladrones robando en un supermercado de Playa de Muro

La presencia de un delincuente habitual dentro de un coche estacionado junto a un supermercado en Playa de Muro desveló que pronto se iba a cometer una fechoría en el interior. Agentes de la Guardia Civil sorprendieron in fraganti a tres ladrones cuando sustraían diversos productos en el interior de dicho establecimiento. Los tres individuos fueron detenidos poco después por un presunto delito de hurto.

La actuación tuvo lugar este pasado martes. Agentes del Área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Margalida establecieron un dispositivo especial de vigilancia en Playa de Muro. La misma playa y diversos establecimientos hoteleros habían sufrido un significativo incremento de hurtos durante el último mes.

En el transcurso del operaitivo, los agentes del instituto armado detectaron la presencia de un coche con tres individuos frente a un supermercado. Uno de los ocupantes era un viejo conocido. Uno de los ladrones se quedó en el exterior haciendo labores de vigilancia mientras los otros dos entraban en el establecimiento y sustraían diversos artículos por valor de 150 euros, que introdujeron en el automóvil.

Investigación abierta

Nada más cometer el delito, los agentes del instituto armado les interceptaron dentro del coche. En el interior del vehículo encontraron los artículos sustraídos y todos ellos fueron detenidos por un presunto delito de hurto. Tras las diligencias, quedaron en libertad, a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para determinar su presunta participación en otros hechos delictivos similares.