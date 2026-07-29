Sorprenden a un narco al intentar huir corriendo con metanfetamina, heroína y MDMA en el maletero del coche en la Playa de Palma

Un narco se apeó del vehículo en la Playa de Palma y emprendió la huida a la carrera tras toparse con una patrulla de la Policía Nacional Tras ser interceptado, encontraron en el maletero de su coche tres kilos de metanfetamina, medio kilo de heroína, 700 gramos de MDMA y más de 16.800 euros en efectivo. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la salud pública. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Drogas y dinero intervenidas al presunto narcotraficante en la Playa de Palma. / POLICÍA NACIONAL

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado domingo en la Playa de Palma. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se encontraba realizando labores de prevención de la delincuencia en la segunda línea cuando un individuo paró repentinamente el coche encima de un paso de peatones. Se trataba de un delincuente conocido por otras actuaciones en la zona.

A continuación los policías procedieron a identificarle por si le constaba alguna requisitoria judicial o por si portara consigo algún tipo de sustancia estupefaciente en la maleta que acababa de bajar del coche. Nada más percatarse de la presencia policial, el sujeto emprendió la huida a la carrera y se inició una persecución tras él. Durante la fuga, tiró las llaves de su automóvil debajo de otro coche. Después de perderle de vista durante unos momentos, gracias a la colaboración de una patrulla de la Policía Local de Palma lograron interceptarle.

Cinco móviles y 3.500 euros en la riñonera

Mientras tanto, otra dotación de la Policía Nacional recuperó la maleta de viaje que había soltado nada más apearse de su turismo y percatarse de la presencia policial. Nada más iniciar las gestiones de identificación del sospechoso y de realizarle un cacheo superficial, encontraron en su riñonera cinco teléfonos móviles y más 3.500 euros en efectivo.

Paralelamente a dicha identificación, la patrulla que halló la maleta de este sujeto inició la requisa del coche que este había dejado abandonado momentos antes sobre un paso de peatones. En el interior del maletero encontraron una bolsa de plástico con una gran cantidad de sustancias estupefacientes en el interior. En concreto hallaron más de tres kilos de metanfetamina, medio kilo de heroína, 731 gramos de MDMA, 204 gramos de tusi y otra bolsa transparente con 14.000 euros en billetes fraccionados.

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A tenor de todos estos hechos, este individuo fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y fue trasladado a dependencias policiales. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.