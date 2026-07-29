La Policía Local detiene a tres narcos tras reactivar un punto de venta de droga en Son Gotleu

Tres traficantes de droga rompieron el precinto y la pared de un punto de venta de estupefacientes instalado en un inmueble de Son Gotleu para reanudar allí la actividad. Agentes de la Policía Local de Palma vigilaban la zona y sorprendieron a estos tres individuos de nacionalidad española -de 33, 43 y 36 años- y les detuvieron el pasado viernes por un presunto delito contra la salud pública.

Este inmueble de la calle Santa Florentina del barrio palmesano de Son Gotleu había sido precintado y tapiado el pasado 21 de julio. Sin embargo, los muros construidos al efecto para impedir el acceso habían sido derribados al poco tiempo. A partir de este momento, la Policía Local estableció un dispositivo de vigilancias periódicas para asegurarse de que esta propiedad se mantuviera desocupada.

El pasado viernes 24 una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma pasó de nuevo ante este inmueble con la intención de proceder a un nuevo tapiado del mismo. Cuando los agentes accedieron al interior de la casa, encontraron dentro a tres individuos. Todos ellos estaban en una estancia que carecía de mobiliario. Son lo disponía de un mostrador habilitado para la venta de droga al público.

"Guardando el sitio"

De los tres, un hombre de 33 años se encontraba al otro lado del mostrador atendiendo al resto. Este admitió de manera espontánea a los policías que se estaba encargando, en ese momento, de la venta de sustancias estupefacientes. Así, argumentó que la distribución de droga la llevaba habitualmente un amigo, del que no aportó más datos. De hecho adujo que le estaba "guardando el sitio".

Sobre el mostrador del inmueble, los agentes de la Policía Local intervinieron 15 monodosis de marihuana listas para su venta, cinco monodosis de cocaína, tres rocas y una bolsa con polvo blanco de esta sustancia. Junto a esta droga había dinero en metálico, una caja fuerte y útiles para el pesaje y la venta de estupefacientes. Tales como una báscula de precisión, con restos de polvo blanco y material para su embolsado y distribución.

A tenor de estos hechos, los agentes de la USEI requirieron la presencia de una patrulla de la Policía Nacional y alertaron del hallazgo al responsable del Grupo de Estupefacientes de este Cuerpo. Los detenidos fueron traspasados a estos, que los trasladaron a sus dependencias e instruyeron el atestado correspondiente previo a su puesta a disposición judicial