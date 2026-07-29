La Guardia Civil desmantela una banda dedicada al robo en vehículos en Felanitx tras una intensa persecución en coche

La Guardia Civil ha desmantelado una banda dedicada al robo en el interior de vehículos en Felanitx, en las inmediaciones de Cala sa Nau. Los agentes del instituto armado detuvieron a tres delincuentes de 32, 29 y 24 años por este delito, conducción temeraria y atentado a agentes de la autoridad. Al verse sorprendidos por los agentes del instituto armado huyeron en un vehículo a toda velocidad y pusieron en peligro a peatones y al resto de usuarios de la carretera antes de ser arrestados.

La actuación tuvo lugar después de que varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil participaran en un dispositivo de vigilancia para prevenir robos en las inmediaciones de la playa de Cala sa Nau, en Felanitx. Los agentes detectaron a un hombre en actitud vigilante, que utilizaba su teléfono móvil. Mientras tanto, otros dos individuos se situaron próximos a varios vehículos estacionados en la zona.

Al advertir la presencia de la Guardia Civil, dos de los sospechosos accedieron a uno de los vehículos e iniciaron la huida a toda velocidad. Mientras tanto, el tercer implicado trataba de facilitarles la huida. Los agentes del instituto armado comenzaron a perseguirles.

En el transcurso de la persecución, los fugitivos fueron arrojando por las ventanillas diversas herramientas que habían utilizado para forzar los vehículos. El conductor realizó maniobras de extrema peligrosidad tales como invadir el carril contrario y obligar tanto a conductores como a peatones a apartarse para evitar ser atropellados o una colisión con los otros turismos.

Alocada huida

La alocada huida concluyó abruptamente cuando el conductor del coche dado a la fuga chocó contra un muro de piedra y el coche quedó bloqueado. El acompañante no pudo salir y fue detenido dentro del coche. Mientras que el sujeto que iba al volante prosiguió la huida a la carrera por una zona de campo. Aunque también fue arrestado poco después. Mientras que el tercer compinche que les alertaba durante sus fechorías también fue capturado.

Una vez que los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el aparcamiento próximo a la playa de Cala sa Nau comprobaron que cuatro vehículos habían sido forzados tanto para robar como para intentarlo dentro de los coches. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial por presuntos delitos de robo con fuerza, conducción temeraria. atentado y desobediencia a agentes de la autoridad.