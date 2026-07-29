Confinan en un contenedor y sumergen en agua un coche eléctrico incendiado en Betlem tras dos horas apagando el fuego

Un coche eléctrico se ha incendiado la madrugada de este miércoles cuando estaba estacionado en Betlem, en Artà. Durante más de dos horas, Bombers de Mallorca han tratado de sofocar las llamas, que las baterías volvían a reavivar. La única solución ha sido trasladar un camión con un contenedor para confinar y sumergir en agua el automóvil durante 24 horas para lograr su completa extinción.

El coche eléctrico confinado en un contenedor antes de ser sumergido en agua para lograr su completa extinción. / BOMBERS DE MALLORCA

El incendio ha ocurrido sobre las tres de la madrugada de este miércoles en la localidad de Betlem, en el término municipal de Artà. Un cochee eléctrico ha comenzado a arder y dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Artà se han desplazado rápidamente para tratar sofocar el fuego. No había nadie en el interior, pero las llamas han alcanzado grandes proporciones.

Durante más de dos horas, Bombers de Mallorca han tratado de sofocar el fuego, ya que las baterías lo volvían a reavivar. Sobre las seis de la mañana, se ha desplazado un vehículo con un contenedor. Era la única solución para lograr la completa extinción del fuego en un vehículo eléctrico.

Sumergido en agua 24 horas

El automóvil siniestrado ha sido introducido en dicho contenedor. A continuación se ha llenado de agua y se ha sumergido el turismo por completo durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se considera que la extinción es completa y las baterías no son capaces de reavivar las llamas de nuevo.