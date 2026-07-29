Condenan a un joven por violar a su prima de cuatro años en su domicilio en Palma

Un joven de dieciocho años ha sido condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado por violar el año pasado, cuando era menor de edad, a su prima de cuatro años en su domicilio de Palma, mientras estaba al cuidado de la pequeña y sus hermanos porque su madre había tenido que salir a hacer una gestión. En la sentencia la magistrada del Tribunal de Menores destaca el relato "consistente y coherente" ofrecido por la víctima pese a su corta edad, y la especial gravedad de los hechos por su situación de vulnerabilidad. El chico ya había sido condenado con catorce años por dos delitos de agresión sexual a otra menor.

Según declara probado la sentencia, los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2025 en el domicilio de Palma donde vivía la pequeña, de cuatro años, con sus padres y sus hermanos, todos de corta edad. El padre estaba trabajando y la madre tenía que salir a realizar una gestión, por lo que le pidieron al chico, que tenía entonces diecisiete años, que se quedara al cuidado de sus primos.

Cuando se quedó solo con los niños, el adolescente se aprovechó de que todos dormían para violar a la menor de cuatro años. Luego le pidió que no se lo contara a nadie y le prometió «una chuche».

Esa misma noche la madre notó algo raro, porque la pequeña se quejó de que le dolía al orinar. Cuando le preguntó qué había pasado, la niña se lo explicó con sus propias palabras y gestos. La menor fue sometida a una revisión médica al día siguiente, donde se confirmó que sufría una lesión en los genitales.

Los padres presentaron una denuncia a la Policía Nacional. Tras una investigación, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) le arrestaron. Fue entonces cuando los padres tuvieron conocimiento de que el chico había sido condenado anteriormente por dos delitos de agresión sexual cuando tenía catorce años, por los que había pasado un año interno en un centro.

Durante el juicio celebrado en la sede judicial de sa Gerreria, en Palma, el joven negó haber violado a su prima, y afirmó que las lesiones que presentaba podían deberse a que la había limpiado con fuerza después de que fuera al cuarto de baño.

La magistrada, sin embargo, no da credibilidad a su versión y sí a lo que la niña dijo a las psicólogas que la exploraron. Añade que no hay una razón para que la pequeña narre estos hechos si no fueran ciertos y que su relato, «con el lenguaje propio de una niña de su edad, es coherente y consistente». Además ha precisado atención psicológica porque sufre «un trauma que es compatible con haber sufrido una agresión sexual».

La jueza hace mención también a los padres de la pequeña, que «no tienen ningún motivo de odio o venganza para haber denunciado a su sobrino». De hecho, en un principio no podían creer lo que decía la niña y todo lo ocurrido ha supuesto la ruptura con sus familiares. «Lo único que les mueve es que se aclare lo ocurrido para que no vuelva a pasar nada parecido», dice la sentencia.

Noticias relacionadas

Con todo ello, la jueza le impone al joven una pena de seis años de internamiento en un centro en régimen cerrado, seguido de cinco años de libertad vigilada, y la prohibición de acercarse a la víctima durante seis años a partir de su primer permiso de salida.