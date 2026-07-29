Accidente
Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
Bombers de Palma y agentes de la Policía Local de Llucmajor han acudido al lugar y han comprobado que no había ningún ocuptante en el vehículo
Un coche de alquiler aparcado en Son Verí ha caído la mañana de este miércoles al mar después de que el conductor no echara el freno de mano. Bombers de Palma y agentes de la Policía Local de Llucmajor se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que no había ningún ocupante dentro.
Los hechos se han producido sobre las nueve y media de la mañana de este miércoles. Un coche de alquiler se encontraba estacionado en la calle Murta de Son Verí, en el término municipal de Llucmajor, pero el conductor no ha echado el freno de mano al aparcarlo y marcharse del lugar.
El automóvil se ha deslizado pendiente abajo hasta caer al mar y ha quedado volcado apoyado sobre el techo y con las ruedas hacia arriba en el mar. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Llucmajor y, por la proximidad, también ha acudido una dotación de Bombers de Palma.
A la espera de una grúa para retirarlo
En primera instancia, los servicios de emergencia han constatado que no había nadie en el interior del vehículo. Al no tener un carácter urgente, la dotación de Bombers de Palma ha sido sustituida por una de Bombers de Mallorca. Los bomberos y los agentes de la Policía Local de Llucmajor han tenido que esperar a la llegada de una grúa para poder retirar el vehículo del mar.
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