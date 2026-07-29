Los Bombers de Mallorca rescatan a una excursionista que sufrió un golpe de calor en el Torrent de Pareis
Los equipos de emergencia atendieron también a dos personas heridas en el Coll Baix y en sa Punta de n'Amer
Los Bombers de Mallorca auxiliaron este mediodía a tres personas que se encontraban en problemas en puntos de difícil acceso de la isla. Uno de ellos era una excursionista que sufrió un golpe de calor mientras recorría el Torrent de Pareis, en la Serra de Tramuntana. Los otros dos eran personas que sufrieron caídas en es Coll Baix y en sa Punt de n'Amer. Todos fueron trasladados a centros sanitarios.
El primer incidente ocurrió sobre las doce y veinte del mediodía. Una mujer se sintió indispuesta, al parecer a causa de un golpe de calor, cuando recorría el Torrent de Pareis. Los Bombers movilizaron su helicóptero, sa Milana, que evacuó a la víctima directamente al hospital de Son Espases.
A la una y media del mediodía, efectivos del parque de Bombers de Artà asistieron a un ciclista que estaba herido tras sufrir una caída en sa Punta de n'Amer, en Cala Millor. Los bomberos lo portearon en camilla hasta el lugar donde esperaba la ambulancia.
Poco después, sobre las dos de la tarde, sa Milana tuvo que rescatar también a otro excursionista que había sufrido un golpe en la cabeza al caer en la zona de es Coll Baix, en el término municipal de Alcúdia. El herido fue ingresado también en Son Espases.
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