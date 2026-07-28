La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma

La víctima de una supuesta estafa realizada por el exfutbolista del Real Mallorca Julio Álvarez ratificó su denuncia ayer por la mañana en un juzgado de Palma. La mujer ha explicado que realizó tres pagos, por un montante total de 100.000 euros, destinados en teoría a participar en un negocio farmacéutico, y que no ha recuperado nada de su inversión. El exfutbolista ya compareció en el juzgado el año pasado y negó las acusaciones. Mantuvo que se trató de un negocio fallido y que él ha perdido más dinero.

La denunciante acudió ayer por la mañana al juzgado de Palma que instruye el caso y ratificó su denuncia punto por punto. Explicó que entró en contacto con Álvarez y su pareja a través de un amigo en común, y que le propusieron realizar una inversión en un negocio farmacéutico con su empresa, JF Activos HLM. Para ello formalizaron un contrato y la mujer realizó tres ingresos entre febrero y marzo de 2023 de 15.000, 55.000 y 30.000 euros. En total, 100.000 euros.

Como indicó en su denuncia, el contrato obligaba a la empresa del exfutbolista a mantenerla informada y rendirle cuentas, pero la mujer no recibió ninguna noticia. No se produjo ninguno de los encuentros que habían acordado realizar para el seguimiento de su inversión ni sobre el vencimiento del contrato. Ante esta falta de información, la mujer envió, a través de su abogado, dos burofaxes a la empresa, sin recibir respuesta, Solo recibió un borrador de un nuevo contrato en el que, según la denunciante, el exfutbolista y su pareja se desentendían de sus compromisos y endosaban la deuda a otra sociedad. La mujer decidió entonces presentar una denuncia por los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida.

Julio Álvarez ya compareció en el juzgado el verano pasado para declarar en calidad de investigado. En esa ocasión el exfutbolista negó haber cometido ningún delito. Explicó que se había tratado de un negocio fallido, en el que él mismo había perdido más dinero que la denunciante.

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Julio Álvarez, de 45 años, jugó en el Real Mallorca durante la temporada 2009-2010, a las órdenes de Gregorio Manzano. Formado en la cantera del Real Madrid, a lo largo de veinte años jugó también en el Racing de Santander, Rayo Vallecano, Murcia, Numancia, Almería y Tenerife, tanto en Primera como en Segunda División. Se retiró en 2018.