Una pareja herida en Alcúdia al estrellarse la moto que conducía sin carné contra una vivienda

Un motorista sin carné perdió el control y se estrelló la madrugada del lunes contra una vivienda de madrugada en Alcúdia. Él resultó herido y la acompañante sufrió lesiones graves y tuvo que ser hospitalizada. Agentes de la Policía Local de Alcúdia han investigado al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial. Mientras que el dueño de la motocicleta ha sido investigado como cooperador necesario de este delito al permitir que el joven condujera su moto sin permiso.

Los hechos ocurrieron sobre las dos menos cuarto de la madrugada de este lunes en la avenida de inca de Alcúdia. Una moto con dos ocupantes la enfilaba cuando el conductor, sin carné, perdió el control y se estrelló contra la pared y la puerta de una vivienda. Tanto él como la acompañante resultaron heridos, esta última de mayor gravedad. De hecho ella tuvo que ser trasladada en ambulancia y fue hospitalizada.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron poco después agentes de la Policía Local de Alcúdia. Los policías abrieron una investigación para averiguar cómo habían ocurrido los hechos. Tras las primeras gestiones, comprobaron que el conductor carecía de carné de conducir. Por este motivo fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Cooperador necesario

Una vez que los agentes de la Policía Local de Alcúdia localizaron al propietario de la motocicleta, este fue también investigado como cooperador necesario de un presunto delito contra la seguridad vial. Pese a ser sabedor de que el conductor carecía de carné de conducir, le había cedido la moto.